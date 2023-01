Corsport: “Skriniar via ora, Inter convinta. Sostituto? Il candidato forte è…”

Milan Skriniar via subito o solo a giugno a zero? E' questo l'amletico dubbio che circola in queste ultime ore di mercato in viale della Liberazione. L'Inter ha infatti rifiutato la prima offerta del Psg di 10 milioni ma è certa che presto ne arriverà un'altra. Spiega il Corriere dello Sport. "In casa nerazzurra c’è la convinzione che sarebbe meglio per tutti separarsi durante questa sessione invernale, ma ci sono comunque obiettivi da raggiungere: la prossima Champions su tutti. E Skriniar è uno dei principali titolari di Inzaghi, uno di quelli che resta fuori solo per causa di forza maggiore, come ieri a Cremona per squalifica.