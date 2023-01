Sky – Trattativa Inter-Psg per Skriniar, ecco i possibili sostituti per gennaio

L'Inter sta sondando il mercato vista la trattativa in corso con il Psg per il passaggio immediato di Skriniar in Francia

L'Inter e il Psg stanno trattando l'eventuale passaggio di Milan Skriniar in Francia già da questa sessione di mercato . A questo punto, i nerazzurri stanno sondando il mercato per trovare un sostituto all'altezza del centrale slovacco, che ha già firmato il suo contratto con i campioni di Francia per le prossime stagioni.

Un altro nome valutato dai dirigenti dell'Inter è quello dello svedese Victor Lindelof, al Manchester United dal 2017; in questo caso il problema riguarda la formula, dato che l'Inter lo prenderebbe in prestito ma gli inglesi non prendono in considerazione questa soluzione. Non rientra nella rosa invece Chris Smalling, ma per una questione tattica: il romanista gioca al centro della difesa a tre, mentre Skriniar a destra, e quindi l'inglese non sarebbe il sostituto adeguato. Continuano dunque le valutazioni dell'Inter.