Emergenza Covid, tutti i calciatori risultati positivi in Serie A

L’emergenza Covid in Italia prosegue. Le misure attivate dal governo stanno cercando di bloccare l’offensiva del virus che però continua a mietere incessantemente vittime non solo nei nostri confini. Tanti sono anche i calciatori che da inizio emergenza a oggi hanno contratto il Covid19. Molti sono guariti, altri sono ancora in attesa di ricevere la negatività del secondo tampone.

SERIE A – TUTTI I GIOCATORI POSITIVI AL CORONAVIRUS

ATALANTA

Ruslan Malinovskyi

BENEVENTO

Nessuno

BOLOGNA

Nessuno

CAGLIARI

Nessuno

CROTONE

Salvatore Molina

FIORENTINA

Nessuno

GENOA

Nessuno

INTER

Marcelo Brozovic

Aleksandar Kolarov

Daniele Padelli

JUVENTUS

Nessuno

LAZIO

Sergej Milinkovic-Savic

Thomas Strakosha

MILAN

Nessuno

NAPOLI

Hysaj

PARMA

Nessuno

ROMA

Pietro Boer

Edin Dzeko

Federico Fazio

Marash Kumbulla

Lorenzo Pellegrini

Davide Santon

SAMPDORIA

Nessuno

SASSUOLO

Nessuno

SPEZIA

Nessuno

TORINO

Nessuno

UDINESE

Nessuno

VERONA

Darko Lazovic

ALLENATORI POSITIVI AL COVID

Giacomo Murelli (Milan)

Stefano Pioli (Milan)

PRESIDENTI POSITIVI AL COVID