Crespo: “Lautaro completo, lo adoro. Io vorrei restasse all’Inter: ecco perché”

Intervenuto sul canale YouTube di David De las Heras, Hernan Crespo, ex centravanti dell’Inter ed attuale tecnico del club argentino Defensa y Justicia, ha parlato così del futuro di Lautaro Martinez, grande obiettivo di mercato del Barcellona: “È un ragazzo molto serio e molto concentrato. Mi piace molto. Ha molta personalità. Adoro la testa che ha. È un giocatore completo che può giocare in attacco sia da solo che accompagnando un altro attaccante. Vorrei che rimanesse all’Inter perché questo è stato il suo primo anno da titolare. Vorrei che trovi una base solida prima che arrivi un altro cambiamenti. I treni si fermano nelle migliori stazioni e Lautaro è una di queste. Vedremo. Io in Liga? Mi sarebbe piaciuto giocarci. Dopo la Coppa del Mondo in Corea e in Giappone ho parlato con il Real Madrid, ma dipendevo da Ronaldo. Se fosse rimasto all’Inter, sarei andato a Madrid; ma alla fine è andato lui a Madrid e io sono andato all’Inter”.