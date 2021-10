Immobile vs Dzeko: tiro, gol, e non solo, le pagelle di Crespo sui due attaccanti

Le pagelle dell'ex attaccante dell'Inter sui due centravanti di Lazio e Inter che giocheranno alle 18: Immobile e Dzeko

Le pagelle di Hernan Crespo per La Gazzetta dello Sport. L’attaccante ex Inter ha paragonato Ciro Immobile ed Edin Dzeko verso la sfida in programma alle 18 all’Olimpico tra la Lazio e i nerazzurri.

Senso del gol, 9 a Immobile e 8 a Dzeko.

Ecco il giudizio di Crespo: “Immobile lo trovi sempre nel cuore dell’area, pronto a colpire. O con il destro o con il sinistro, sempre attento alla manovra o a un possibile rimpallo. È il classico centravanti che cerca di sfruttare ogni opportunità per buttare il pallone in rete. È abile anche quando ci si deve defilare per suggerire il passaggio laterale e poi fiondare la conclusione. Di solito i suoi tiri in diagonale sono saette molto precise su cui i portieri faticano a intervenire perché sono indirizzate nell’angolo più lontano. Dzeko è completamente diverso. È un centravanti molto manovriero, ama dialogare con i compagni, è bravo anche nell’assist. Logico che, come raccordo tra la costruzione e il tiro, perda qualcosa in fase di conclusione. Non sempre è lucido e micidiale come ci si aspetta. A volte gli manca la necessaria freddezza. Però i suoi dribbling al limite dell’area e i suoi movimenti ad allargarsi sono fondamentali per la squadra”.

Visione di gioco, 8 a Immobile e 9 a Dzeko.

“Immobile si muove soprattutto in verticale. Detta il passaggio in profondità, scatta per allungare le retroguardie e costringe i difensori ad inseguirlo. Gli capita anche di finire in fuorigioco, perché un buon metodo per contrastarne l’azione è quello di far salire la linea difensiva. In fase di recupero si danna l’anima, pressa e corre, ma non partecipa molto alla costruzione. È un terminale, non un tessitore. Dzeko, invece, è un centravanti con la visione di gioco di un centrocampista. In qualunque zona del campo, con il pallone tra i piedi sa sempre che cosa fare e come farlo: un’apertura sulla fascia, un passaggio in verticale, un saggio tocco all’indietro per consentire a tutta la squadra di salire. Dzeko è un regista offensivo per caratteristiche e si muove nella classica posizione del centravanti. La sua visione di gioco e la sua partecipazione alle azioni sono un valore aggiunto sia in fase di possesso sia in fase di non possesso”.

Velocità, 9 a Immobile e 8 a Dzeko.

“Gli scatti di Immobile sono micidiali. Spaccano le gambe ai difensori, anche perché Ciro ha potenza e resistenza da vendere. Parte da fermo e prosegue nell’accelerazione in campo aperto, tenendo botta al ritorno degli avversari. In contropiede è formidabile, intanto perché sa proteggere bene il pallone con il corpo e poi perché raramente viene superato in velocità. E, credetemi, correre tanto rapidamente con il pallone come fa lui, non è cosa semplice. Dzeko non è così scattante, ha un fisico diverso. È più compassato, anche se sul breve, in spazi molto ristretti, grazie alla sua tecnica sopraffina, alla sua fantasia e alle sue finte, riesce a lasciare sul posto l’avversario. Anziché dettare il passaggio in profondità, preferisce venire incontro a chi ha il pallone, in modo da poterlo stoppare e gestire. In campo aperto, non essendo un centometrista, è abile a difendere il pallone con il corpo in attesa che qualcuno sopraggiunga da dietro per scaricargli il passaggio”.

Tiro, 8 a Immobile e 9 a Dzeko.

“Trovo che Immobile sia spesso frettoloso nel tiro e ciò va a discapito della precisione. Fateci caso, ma su tante conclusioni che effettua non tutte sono ben mirate. È una questione legata al suo modo di giocare, decisamente frenetico. È l’aspetto della quantità a colpire in lui: è ovunque, si muove tantissimo e calcia tante volte verso la porta. Probabilmente se dosasse di più le energie, otterrebbe quell’efficacia che per un centravanti è fondamentale. Certo che i suoi tiri in diagonale di destro sono davvero letali. Dzeko, quando arma la gamba e si prepara alla conclusione, è una sentenza. Ha una grande tecnica, calcia benissimo anche senza rincorsa e quasi sempre mira agli angoli. Soprattutto dal limite dell’area i tiri risultano micidiali: sono autentiche rasoiate che, filando a pelo d’erba, accarezzano il palo e lì il portiere fa molta fatica ad arrivarci. Inoltre le sue botte sono potenti anche quando vengono effettuate di piatto o di collo interno, e non di collo pieno”.

Colpo di testa, 8 a Immobile e 9 a Dzeko.

“Il colpo di testa, per un centravanti, è un esercizio sempre molto complicato. A volte si pensa che sia sufficiente l’altezza, che pure aiuta, ma non è così. Uno dei più grande colpitori di testa è stato Gerd Müller che non era certo un colosso. E pure Pruzzo, ve lo ricordate? Sapeva sempre come rubare il tempo al difensore pur non essendo altissimo. Immobile è bravo a reggere il duello in area, non si fa spostare e riesce spesso a indirizzare bene il pallone. È furbo quanto basta per sottrarsi alle attenzioni dei difensori e per sbucare dal nulla al momento opportuno. Dzeko, più dotato fisicamente, è avvantaggiato in questo fondamentale. Spesso è più alto dei suoi marcatori e questo lo agevola. Lui è abile a farsi trovare in area nel posto giusto al momento giusto. Diciamo che, grazie anche alla sua prestanza atletica, sfrutta il colpo di testa anche come assist al compagno a rimorchio. E pure in acrobazia, lo si è visto recentemente, ha colpo d’occhio e coraggio per buttarsi sul pallone”.