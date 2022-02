Criscitiello: “Inter, i problemi sono due. E vi dico una follia su Handanovic”

Così il giornalista: "Solo l'Inter può buttare questo scudetto. Lo diciamo da mesi ma Inzaghi non ci deve ascoltare"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo: "I periodi di calo, in una stagione, li hanno tutti. Bisogna essere bravi a farli durare il meno possibile. Inzaghi si sta complicando la vita da solo. L'Inter spende tante energie, prima e dopo Liverpool, per andare a casa con onore e nel frattempo in campionato fa 1 punto su 9 nelle ultime tre giornate. Situazione complicata. Ci sono due problemi da affrontare.