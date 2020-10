Crisi Covid, anche il Man Utd paga pesantemente: -18,8% di ricavi e rosso per 25 mln

Nemmeno il Manchester United è rimasto immune agli effetti della pandemia. L’ultimo bilancio dei Red Devils al 30 giugno 2020 è infatti in perdita per 23 milioni di sterline, oltre 25 milioni di euro.

Crollati i ricavi, passati da 627,1 a 509 milioni di sterline, il 18,8% in meno rispetto al precedente esercizio. Lo United, che nella passata stagione non ha disputato la Champions, prevedeva un calo ma di attestarsi comunque attorno ai 580 milioni: l’emergenza sanitaria, e la conseguente chiusura degli stadi, ha comportato dunque 70 milioni di sterline in meno rispetto alle previsioni.

“La nostra priorità deve essere riportare i tifosi allo stadio, in sicurezza e il prima possibile”, ha ammesso l’ad Ed Woodward.