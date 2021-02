Cruciani: “Solo la Juve può tenere aperto il campionato. Tifiamo tutti Juve o siamo fottuti”

Il giornalista, ospite a Tiki Taka, ha parlato del campionato e del tentativo di fuga dell'Inter: "Solo la Juve può tenerlo aperto"

Una provocazione? Non per Giuseppe Cruciani. Il giornalista, ospite a Tiki Taka, ha parlato del campionato e del tentativo di fuga dell'Inter. Secondo Cruciani, solo la Juventus sarebbe in grado di tenere aperto il torneo.