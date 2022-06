C.t. Belgio: “Lukaku vuole sentirsi importante, prenderà decisione giusta. Se andrà via…”

"Vuole sentirsi importante e giocare il suo calcio. Sono sicuro che la decisione che prenderà in estate sarà quella giusta". Anche il ct del Belgio Roberto Martinez dice la sua in merito al futuro di Romelu Lukaku , attaccante del Chelsea corteggiato nuovamente dall'Inter dopo una stagione con poche luci.

"In Belgio siamo abbastanza tranquilli in merito alla situazione di Romelu, so che è un argomento importante, ma al momento sta cercando di recuperare dall'infortunio ed è l'unica cosa che ha in mente - ha raccontato - Se resterà al Chelsea lo farà per le giuste ragioni. Se andrà via vorrà dire che saranno tutti d'accordo".