Ct Belgio: “Lukaku il miglior attaccante al mondo. Inter? Scelta perfetta perché…”

Le parole di Roberto Martinez: "Lukaku? Andare all'Inter è stata la scelta perfetta, al momento giusto, con un allenatore perfetto"

Intervenuto ai microfoni di ESPN, Roberto Martinez , ct del Belgio, ha parlato così di Romelu Lukaku , oggi nel momento migliore della sua carriera: "Con Romelu parliamo sempre del suo talento individuale. È nato con questa capacità di segnare gol e se guardi, le sue statistiche lo confermano. Il numero di gol che ha segnato in ogni squadra è eccezionale. Oggi, però, è un giocatore diverso. Adesso parliamo di un giocatore che, oltre al talento individuale, ha raggiunto un vero grado di maturità. Lo conosco bene perché l'ho preso all'Everton all'età di 19 anni, ma oggi è un uomo completamente diverso e un calciatore diverso. Può influenzare gli altri. Puoi quasi impostare diversi modi di pressare, diversi modi di giocare, e lui li eseguirà perfettamente. E questa è la differenza che ho notato negli ultimi 12-13 mesi. Andare all'Inter è stata la scelta perfetta, al momento giusto, con un allenatore perfetto, con il sogno di vincere il titolo di Serie A: e penso che questo abbia portato Lukaku al suo miglior livello in carriera".

"Bisogna vedere come Lukaku ha iniziato il torneo, con un modo di giocare davvero incisivo nel suo modo di vedere la porta avversaria, ma poi anche con la responsabilità e la maturità che bisogna avere in tutte le azioni con questo modulo tattico. Per me lui è il miglior attaccante del mondo. Ho lavorato con lui tutti i giorni, vedo il modo in cui lavora. Vedo il modo in cui vuole sempre migliorare. Vuole sempre ascoltare e questo lo rende un calciatore speciale".