Ct Danimarca: “Eriksen? Solo lui e Conte sanno che succede. È straordinario, tornerà al top”

Novanta minuti in panchina per Christian Eriksen nella sfida contro la Lazio di domenica all’Olimpico, terminata 1-1. Una notizia che conferma che il calciatore danese non è in cima alle gerarchie di Antonio Conte, che dallo scorso gennaio – ovvero da quando è arrivato dal Tottenham – non lo ha mai schierato con continuità.

Lo status di riserva di Eriksen sorprende il commissario tecnico della Danimarca Kasper Hjulmand, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Politiken proprio sul calciatore dell’Inter: “Non so rispondere alla domanda sul perché non stia giocando. Ma so quanto sia bravo. È un giocatore straordinario. Penso che qualunque cosa accada, lo vedremo di nuovo ai massimi livelli. La sua qualità difficilmente si abbassa. Cosa sta succedendo lo sanno Antonio Conte e lo stesso Christian. Il resto sarebbe solo una mia supposizione e preferirei evitare“.

Secondo il portale, Hjulmand deve fare i conti con il fatto che Eriksen sta accumulando un minore minutaggio rispetto agli anni precedenti. Eriksen e la Danimarca affronteranno le Far Oer in amichevole prima delle due gare di Nations League contro Islanda e Inghilterra.