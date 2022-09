GdS – Cuadrado in scadenza, spunta l’Inter a 0: “Opzione da non sottovalutare”

Rispunta il nome di Juan Cuadrado in chiave Inter . A farlo è oggi La Gazzetta dello Sport, che parla dell’esterno colombiano come possibile rinforzo per la squadra nerazzurra. In scadenza di contratto con la Juventus, Cuadrado è pronto a guardarsi attorno. Ecco quando evidenziato dal quotidiano.

“Un anno in più e Juan Cuadrado si trova in una situazione inedita per lui. Precario all’improvviso, con il contratto in scadenza ed un presente levigato dalle incognite. Ma di questi tempi alla Juventus un po’ tutti sono in subbuglio e il colombiano non può sperare di fare eccezione. Da sette anni in bianconero, alla soglia delle 200 presenze e un bilancio sostanzialmente positivo, eppure Juan compirà 35 anni nel prossimo maggio: la carta d’identità comincia a pesare. Ed è logico dedurre che alla Continassa non hanno fretta di sedersi ad un tavolo per rinnovare il contratto in scadenza, Del resto l’argomento è stato già dibattuto la scorsa estate, quando la società gli ho proposto una spalmatura sino al 2024 con una media di 4 milioni annui. Ma il giocatore ha preferito mettersi in discussione ed è chiaro che adesso Cherubini si prende i suoi tempi prima di proporgli il rinnovo. In questi mesi è emerso anche l’interesse dell’Inter: un’opzione da non sottovalutare. E’ più naturale, però, che il colombiano ci pensi prima di prendere altre strade. Ovviamente, però, i prossimi mesi emetteranno verdetti inappellabili, quelli del terreno di gioco”, si legge.