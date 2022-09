Sky – Inter, verso la Roma: Lukaku e Calhanoglu a parte sul campo. 0 rischi con Big Rom

“Si sono allenati a parte sul campo con programmi diversi Lukaku e Calhanoglu. Non si rischierà, soprattutto Lukaku ha un fisico importante, bisognerà arrivare allo 0% di rischio per vederlo in campo con la Roma. Quello è l’obiettivo dello staff dell’Inter”, ha detto Matteo Barzaghi in onda. Resta fiducia, ma saranno decisive le prossime sedute per entrambi.