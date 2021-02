Derby, la Nord: “Interisti, coloriamo d’Inter Milano. Vestiti e bandiere sui balconi”

La Curva Nord ha diffuso sui suoi canali social un appello a tutti i tifosi dell'Inter in vista del derby di domenica

L'Interè tornata da sola in vetta al campionato di Serie A per la prima volta dal 2010, l'anno che si concluse con il magico Triplete. Lo scudetto è un obiettivo sempre più concreto per i ragazzi di Antonio Conte che, dopo il 3-1 alla Lazio, sono pronti ad affrontare il derby contro il Milan guardando tutti dall'alto in basso. E la Curva Nord, pur non presente ovviamente allo stadio, è pronta a fare la sua parte. Questo il post della parte più calda del tifo nerazzurro: