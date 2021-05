Curva Nord: “Grazie Conte, piena fiducia in Ausilio e Marotta. Ma non faremo sconti se…”

Il messaggio della Curva Nord: "Conte? Capiamo le sue scelte ma non possiamo rimanere ciechi a fronte delle ragioni a noi esposte"

Bisogna fare dei sacrifici ma non si smantella niente. Il virus che ha travolto il mondo inevitabilmente ha dovuto rimodulare anche le prospettive delle società di calcio. Diamo quindi piena fiducia alla dirigenza dell'Inter, composta da persone competenti e qualificate, per poter far sì che l'Inter si ripresenti ai nastri di partenza per la stagione a venire con tutte le carte in regola per poter ambire alla seconda stella e a far bene in Europa. Non abbiamo parlato con la proprietà ma altresì siamo certi che, fino a quando Marotta e Ausilio saranno in pista, le ambizioni dell'Inter rimarranno immutate.