Inter, Curva Nord: “Non accettabile fare cassa senza investire. Qualsiasi operazione…”

La Curva Nord, dopo lo striscione esposto davanti alla sede dell'Inter, ha voluto condividere il suo pensiero tramite un chiaro messaggio

"Qualsiasi tipo di operazione di mercato dovrà ora, come pattuito, essere volta al miglioramento della rosa. Fare cassa senza investire adeguatamente non rientra nella casistica dell'accettabile. Questo vale per qualsiasi giocatore. Non subiremo supinamente prese in giro da parte di nessuno ed agiremo di conseguenza ed in coerenza con quanto definito a fine campionato. Non crediamo ci sia da aggiungere altro", il messaggio scritto sulla pagina Facebook del gruppo.