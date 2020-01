Inter-Atalanta, la Nord: “In silenzio per 15 minuti, ora basta. E non vogliamo credere che…”

La Curva Nord annuncia una protesta nel corso di Inter-Atalanta. Una protesta contro il divieto di utilizzare megafoni e tamburi. Ecco il comunicato del settore più caldo del tifo nerazzurro:

“BASTA FOLLIE, BASTA ABUSI !!!

Ancora una volta siamo vittime di come la folle applicazione di norme liberticide senza senso stiano uccidendo la libertà d’espressione negli stadi.

Dopo un Inter-Genoa in cui sono stati risparmiati addirittura gli abituali sfottò come forma di rispetto per il gesto della Brigata Speloncia verso il nostro Dede prima dell’incontro, qualcuno ha ritenuto di vietare megafoni e tamburi per l’incontro con l’Atalanta.