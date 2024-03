Daily Mail – Anche l’Inter interessata a Faye del Barcellona

"Gli scout dello United erano presenti quando il 19enne ha segnato un gol spettacolare per il Senegal al suo debutto in nazionale contro il Gabon venerdì sera e hanno seguito i suoi progressi negli ultimi tre mesi. Faye, che può giocare come terzino sinistro o centrale, è nella squadra B del Barcellona dove è arrivato un anno fa dall'NK Kustosija, dalla Croazia. Il Barcellona ha rifiutato offerte di 13 milioni di sterline da Nizza e Lens a gennaio perché ha pianificato di farlo prima crescere, ma adesso si sta raccogliendo l'interesse da parte di squadre europee d'élite. Anche il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è molto interessato a Faye, così come l'Inter, e le finanze del Barcellona impongono di prendere in considerazione offerte importanti", scrive il giornale inglese.