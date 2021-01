Dal Pino: “Fondi? Dopo Epifania. Perdiamo 600 mln, ingresso 1,7 miliardi un sollievo”

“La fumata bianca è molto vicina, nelle ultime settimane abbiamo approfondito tutti gli ultimi dettagli contrattuali e ci aspettiamo come previsto entro pochi giorni dopo l’Epifania di avere il risultato finale”.

Così il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino a proposito della trattativa con la cordata dei fondi Cvc-Advent-Fsi nel corso di un’intervista a ‘Sabato Sport’ su Rai Radio 1.

“La nostra Lega cambierà in positivo, c’è un consenso unanime da parte di tutte le società rispetto alla divisione tra ruoli sportivi e ruoli della media company“, aggiunge.

“Il calcio perde in questa stagione circa 600 milioni di euro ed è un momento estremamente difficile perchè il perdurare di questa situazione complica sempre di più il contesto in cui siamo costretti a lavorare. E’ evidente che l’ingresso di un miliardo e 700 milioni per il 10%della nostra media company rappresenta un momento di sollievo finanziario rilevante”, sottolinea.

“Credo che l’operazione vada valutata per il suo contenuto strategico, per la possibilità da parte della Serie A di ragionare concretamente sulla produzione di un proprio canale e sulla gestione in proprio dei diritti televisivi”, conclude.