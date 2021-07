In Russia – Il CSKA punta Dalbert: ecco quanto chiede l’Inter per il brasiliano

Non solo club spagnoli, sul terzino nerazzurro è forte l'interesse del CSKA Mosca

Dopo una stagione in prestito al Rennes, Dalbert ritornerà all'Inter. Il brasiliano non rientra nei piani del club nerazzurro e i dirigenti sono al lavoro per trovare una sistemazione al terzino brasiliano. Secondo quanto riporta Euro-football, il CSKA è interessato al giocatore.