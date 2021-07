Inter, diktat chiaro di Suning per le cessione. Marotta studia formule ‘fantasiose’

L'Inter dovrà chiudere la finestra di mercato con un saldo in positivo di circa 80 milioni di euro, si punta a vendere gli esuberi

"L'ad Beppe Marotta ha evidenziato l'impossibilità dell'Inter di effettuare investimenti onerosi in entrata, per colmare le lacune numeriche lasciate dai calciatori in uscita ma anche per consegnare al nuovo allenatore Simone Inzaghi una rosa competitiva per provare a confermare il titolo di campione d'Italia conquistato nell'ultima stagione. Che, tradotto in parole povere, significa formule "fantasiose" come prestito con diritto di riscatto o ipotesi di scambio con altre squadre", aggiunge il portale sportivo.