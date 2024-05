L'Inter si è interessata a un giocatore del Barça che in estate potrebbe essere sacrificato e che potrebbe fare le valigie nel caso arrivasse un'offerta adeguata. Perché Ferran Torres non ha il futuro garantito, e ha perso anche quella fiducia che gli era costata tanta fatica guadagnare. Ha avuto un periodo di stagione davvero eccezionale, in cui ha portato a termine una serie di prestazioni magnifiche, anche se ha continuato ad apparire troppo discontinuo.

La cessione di Ferran è molto probabile, e il Barça è disposto a valutare tutte le offerte che arriveranno, purché siano sufficientemente accettabili. Il club blaugrana non ha intenzione di regalare una stella che all'epoca costava tanto. Sulle tracce dello spagnolo sono comparsi i nerazzurri, che hanno intenzione di scommettere sull'ex City che piace a Simone Inzaghi, per le sue qualità e per la possibilità di essere schierato in varie posizioni dell'attacco.