FCIN1908 – D’Ambrosio, c’è il rinnovo: permanenza all’Inter non scontata

Il difensore dell'Inter ha prolungato con l'Inter ma il futuro verrà discusso nei prossimi giorni

L'Inter ha chiesto tempo ai giocatori in scadenza di contratto, il club vuole che Inzaghi possa valutare la loro permanenza in nerazzurro. Per quanto riguarda D'Ambrosio, la decisione è stata presa: l'Inter ha rinnovato il contratto del difensore, il cui agente Vincenzo Pisacane era oggi a Milano per incontrare la dirigenza interista. Secondo quanto appurato dalla nostra redazione, il prolungamento del vincolo c'è, manca solo l'ufficialità, ma come aveva anticipato FCINTER1908 non è certa la permanenza del giocatore.