Danilo D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sky prima di Inter-Fiorentina. Queste le sue parole: “Sarà l’Inter di sempre. A prescindere da tutto e tutti, puntiamo sempre ad ottenere i tre punti. La Fiorentina non rispecchia, per le qualità che ha, la sua posizione in classifica. Ha giocatori forti ed è una squadra amalgamata bene. Da molto che non faccio un salvataggio sulla linea? Vuol dire che attacchiamo di più e difendiamo di meno”.