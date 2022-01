D’Ambrosio: “Gara equilibrata, pareggio giusto. Nello spogliatoio c’era amarezza perché…”

Le parole del difensore nerazzurro al termine della gara contro l'Atalanta

"Come abbiamo vissuto questo 0-0 nello spogliatoio? Come un punto guadagnato perché la partita dell'Atalanta è stata fatta egregiamente, però per lo spirito che ci ha contraddistinto in questi anni e la voglia, c'era amarezza perché quando scendiamo in campo puntiamo sempre alla vittoria, però analizzando la partita credo sia stato un pareggio giusto".