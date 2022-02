Inter, Damiani: “Perché Radu non ha giocato in Coppa? In allenamento gli dicono…”

Intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, Oscar Damiani ha parlato di Radu e del giovane Agoume

Poi l'agente si chiede perché in Coppa Italia l'Inter non abbia schierato Radu: "Perché non ha giocato Ionut Andrei Radu? Nonostante in molti se lo aspettassero, noi compresi, non gli è stato dato spazio nemmeno in Coppa Italia. Questa decisione ci ha sorpresi: la prima partita, contro l’Empoli, aveva giocato per 120 minuti facendo bene. In inverno aveva richieste importanti in Europa, ma l’Inter ha voluto tenerlo. In allenamento gli dicono che è bravo, ma quando c’è da dimostrarlo non lo fanno giocare. Rispetto le scelte societarie, ognuno ha il suo lavoro, ma meritava questo palcoscenico. E il giocatore ci è rimasto male, senza nulla togliere ovviamente ad Handanovic o a Inzaghi”.