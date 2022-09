Darmian: “Tappiamoci le orecchie e andiamo avanti. Critiche? Quando giochi all’Inter…”

Matteo Darmian, difensore dell'Inter, è uno dei protagonisti (insieme a Ricci del Torino) di nuovo episodio di "1 vs 1", format disponibile su DAZN. Queste le parole dell'esterno nerazzurro: "Sarà un campionato molto equilibrato. Noi siamo convinti delle nostre qualità, vogliamo fare una bella stagione: lavoriamo per questo. Quando giochi in una grande squadra come l'Inter le critiche ci sono, fanno parte di questo mondo, soprattutto quando non arrivano i risultati o non si fa una buona prestazione. Possono servire come stimolo per migliorare, ma allo stesso tempo ci si deve "tappare le orecchie" e andare avanti per la propria strada".