Darmian: “Quando indossi maglie come quella dell’Inter devi dare di più. Sapevo che…”

«Sapevamo che comunque era una gara difficile, contro le grandi squadre ogni dettaglio fa la differenza. Quando ho visto quella palla ho cercato di toglierla dalle mani del portiere e penso abbia fatto fallo, rigore giusto. Abbiamo vinto e siamo contenti». Così Matteo Darmian ha commentato la partita contro il Napoli. È stato lui a rimediare il rigore

-Arrivare in questa piazza e non fallire l’occasione, è la tua mentalità, una mentalità che hai acquisito nel tempo…

Sicuramente cerco sempre di lavorare e farmi trovare pronto quando il mister mi manda in campo. Da quando sono arrivato e mi sono messo a disposizione e a lavorare con determinazione e penso si stia vedendo il risultato di tanto lavoro.

-Quanto è stata importante in questo l’esperienza inglese?

Mi sono confrontato con una realtà diversa e mi ha fatto crescere come giocatore e come persona. Giocare nello United ti responsabilizza come giocare con l’Inter. Sono due grandi club e quando indossi una maglia così hai responsabilità maggiore e devi fare qualcosa di più.

-Ti hanno chiamato per fare la riserva e giochi tu al posto di Hakimi, potresti giocare pure a sinistra. Ti suggeriamo l’aumento di ingaggio. Hai sconfessato tutti, hai sorpreso anche te stesso?

No me stesso no, sapevo quello di potevo dare. Sapevo di arrivare in un club con tanta concorrenza, ma è normale. Io mi faccio trovare pronto e quando il mister mi schiera in campo.

Prima volta che indossi il maglione natalizio?

Sì. Perché questa domanda?

-Ti dona…

(ride.ndr)

(Fonte: Skysport)