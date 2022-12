Inter, Darmian rinnova: biennale da 3.2 mln annui grazie al Decreto Crescita

La convinzione è che le cose con Matteo possano essere sistemate in fretta. Addirittura che, in ordine temporale, possa essere la sua la prima fumata bianca

Sono diversi i calciatori della rosa dell'Inter in scadenza il prossimo giugno. Tra questi c'è anche Matteo Darmian, con il quale, però, non dovrebbero esserci problemi per il prolungamento del contratto.