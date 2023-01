Darmian, il rinnovo ormai è cosa fatta. Con l’Inter fino al 2024: i dettagli dell’accordo

L'esterno dell'Inter prolungherà a breve il suo contratto con l'Inter. Ci sarà anche un'opzione per il rinnovo di un'ulteriore anno

In casa Inter si guarda con grande attenzione alla questione rinnovi. Sono tanti i giocatori in scadenza di contratto, ma presto potrebbe arrivare un annuncio. L'accordo con Darmian è, infatti, in dirittura d'arrivo.