Darmian a Inter TV: “Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta nel derby, i tifosi sono…”

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco: "Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta nel derby, oggi è una condizione diversa dal campionato. Affrontiamo una squadra fortissima ma faremo sicuramente il massimo. Mettere il Bayern in difficoltà? Facendo un lavoro importante di squadra, essendo determinati e rimanendo uniti. Cercheremo di metterli in difficoltà. Ci siamo allenati bene. Abbiamo la fortuna di giocare in casa, i tifosi sono sempre con noi e lo hanno sempre dimostrato. E stasera cercheremo di regalare loro una gioia".