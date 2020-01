Inter, si attendono sviluppi da Barcellona: c’è una data limite per la trattativa Vidal

L’Inter stringe i tempi per Arturo Vidal: il centrocampista cileno è il primo obiettivo di Antonio Conte, e la dirigenza nerazzurra sta provando ad accontentare il proprio tecnico. La situazione in casa Barcellona, complice la precarietà della panchina di Valverde, non aiuta e, secondo Tuttosport, il club di viale della Liberazione si sarebbe dato una data limite per chiudere l’operazione:

“L’Inter entro il 15 gennaio aspetta una risposta definitiva da Vidal: il cileno è senza ombra di dubbio l’obiettivo principale di Conte per rinforzare il centrocampo, ma la sua situazione a Barcellona non è ancora limpida. Il giocatore vuole andare via, ha forzato la mano al club denunciandolo per il mancato pagamento di alcuni bonus della stagione scorsa e ha di fatto rotto con il tecnico Valverde, ma la società non vuole regalarlo e soprattutto i suoi compagni, a partire da Messi, vogliono che resti per aiutare la squadra a vincere Liga e Champions.

L’Inter attende, conscia che, qualora il Barcellona apra alla cessione, i 12 milioni offerti per un prestito con diritto di riscatto non basteranno (almeno 20). Come detto, tutto dipende da Vidal, ma anche dalla scelta del Barcellona in panchina: pare infatti che l’eliminazione nella semifinale di Supercoppa di Spagna abbia rimesso in bilico Valverde ed è chiaro che se dovesse essere esonerato, la posizione di Vidal potrebbe mutare ulteriormente“.