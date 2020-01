Sky – Barça, Valverde meno solido in panchina: ecco cosa può cambiare per Vidal-Inter

Dopo la sconfitta in Supercoppa Spagnola, la posizione di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona non è più così solida. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l’allenatore blaugrana è stato messo in discussione dalla dirigenza. Una situazione che potrebbe avere dei risvolti anche in casa Inter. Eh sì, perché qualora Valverde dovesse essere esonerato, la pista che porta ad Arturo Vidal potrebbe di colpo raffreddarsi. Questo perché il cileno nei giorni scorsi ha aperto all’addio anche e soprattutto a causa dello scarso minutaggio riservatogli dall’attuale tecnico, con il quale il rapporto è ai minimi termini. Nel caso in cui ci fosse un cambio, Vidal sarebbe più felice di restare (si parla di un possibile arrivo di Xavi).

Ecco perché, sempre secondo Sky, nelle ultime ore si sono intensificati i contatti per Eriksen. Inizialmente l’Inter lavorava per portarlo a Milano in estate ma, alla luce degli ultimi avvenimenti, non è affatto escluso che i nerazzurri provino ad anticipare il tutto a gennaio.

(Fonte: Sky Sport)