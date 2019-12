D’Aversa avverte l’Inter: “Kulusevski da centrocampista è leggerino. Lasciatemene uno!”

Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, si espone nuovamente sulla questione Kulusevski. Il gioiello gialloblu è cercato con insistenza dall’Inter, che lo vorrebbe già a gennaio. Il tecnico, però, chiede alla società di tenerlo fino a giugno.

“La società sa quanto sia importante il giocatore. Non so chi avrebbe dato a lui queste possibilità. E credo che sia giusto dargli continuità. Per noi è un vantaggio tenerlo. Se gioca fra le linee, parte largo e si accentra può essere devastante. A centrocampo è ancora leggerino. Come struttura di pensiero e di concetto è da sfruttare nel reparto avanzato. Ho avuto diversi giocatori forti, ma come giovane di prospettiva è uno dei migliori. Mi auguro che queste voci non lo cambino. Ho perso anche Gervinho, qualcuno lasciatemelo per favore…“, le parole a Sky Sport.

(Fonte: Il Posticipo)