Problemi su Dazn durante le gare di Napoli e Lazio. L’azienda: “Indennizzeremo”

L'azienda che è in possesso dei diritti di trasmissione del campionato italiano ha avuto problemi e si scusa con i suoi abbonati

Durante la gare Samp-Napoli e Torino-Lazio, l'app di Dazn ha dato problemi agli utenti. Molti di loro si sono persi i primi minuti, se non la prima mezz'ora delle due gare per un malfunzionamento del canale streaming.

L'azienda cerca di porre rimedio alla cosa e in un tweet annuncia un rimborso. "Abbiamo riscontrato un problema sull'app. Ci siamo attivati per risolverlo e ci scusiamo con tutti voi per l'accaduto. Tutti gli utenti impattati saranno ricontattati per un indennizzo".