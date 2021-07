Dazn, da oggi nuove offerte per abbonati e non: prezzi e tutti i dettagli

Oggi è il giorno della svolta per la Serie A perché, per i prossimi 3 anni, il massimo campionato italiano sarà trasmesso in streaming su Dazn

Matteo Pifferi

Da oggi, giovedì 1 luglio e fino a mercoledì 28 luglio è attiva una promozione dedicata a chi si abbonerà per la prima volta alla piattaforma. Il costo è di 19,99 euro al mese per i prossimi 14 mesi, anziché 29,99. Per chi, invece, è già iscritto, il costo è di 19,99 euro al mese da settembre per 12 mesi mentre i mesi di luglio e agosto 2021 saranno offerti da Dazn.