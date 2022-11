De Bruyne: “Ritorno Lukaku una spinta in più. Non gioca da molto, ma può…”

“Romelu Lukaku non è determinante per il nostro gioco, ma è vero che non abbiamo un altro attaccante del suo calibro. Ma Michy Batshuayi per noi sta facendo bene. Romelu Lukaku non gioca da molto ormai, ma anche se può giocare solo pochi minuti, forse le difese avranno un po' più paura di noi. Ci offre molte più opzioni. Il suo ritorno sarà una spinta per la squadra”, ha detto.