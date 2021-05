De Paul: “Futuro? Ho già parlato col mio agente e l’Udinese. Lautaro stella assoluta”

Le dichiarazioni del centrocampista dell'Udinese, Rodrigo De Paul, ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport sul suo futuro

Leader e capitano dell'Udinese, per Rodrigo De Paul si prospetta un'estate di fuoco all'insegna del mercato. Il 22enne argentino è pronto al grande salto in un top club, come ha ammesso lo stesso centrocampista ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport: "Quel che dovevo dire l’ho detto al club, al procuratore. Ma non so dire di più. Ormai mi sono abituato al fatto che si parli di me. Qui però la gente mi vuole bene e io ora sono il capitano di questa squadra".