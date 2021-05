Di Marzio: “Ecco il primo nome per il mercato dell’Inter. Conte resta con un patto”

Intervenuto a Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle possibili scelte dell'Inter per la prossima stagione

DIMARCO - "Nomi per il mercato dell'Inter? Per il momento, solo Dimarco, che tornerà dal Verona e che l'Inter vuole tenere in rosa. Se rimanesse Perisic, la fascia sinistra sarebbe a posto. Il resto è tutto da valutare. Prima di fare qualsiasi nome, bisognerà aspettare l'incontro tra Conte, Zhang e i dirigenti, in cui si capirà se tutti i big rimarranno".

ERIKSEN - Conte voleva De Paul, ma era un periodo in cui si pensava a una partenza di Eriksen, che non era entrato in sintonia con i meccanismi tattici e temperamentali di Conte. Eriksen ora è un titolare, guadagna tanti soldi per quello. Si potrebbe cercare un'alternativa a Eriksen, che comunque resta un titolare per quello che ha dimostrato in questi mesi. Sensi? Se sta bene fisicamente, è un giocatore importante. A centrocampo tutti pensano a qualche arrivo, ma l'Inter ha tante alternative.