De Siervo: “Prossima Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Sarà l’ultimo anno”

La Supercoppa Italiana torna in Arabia Saudita. Il prossimo anno, la competizione si disputerà ancora lontano dall’Italia

La Supercoppa Italiana torna in Arabia Saudita. Il prossimo anno, la competizione si disputerà ancora lontano dall’Italia. Lo ha svelato Luigi De Siervo , amministratore delegato della Lega Serie A, ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Ecco le sue dichiarazioni in vista della prossima stagione.

“La prossima finale di Supercoppa italiana? Si torna in Arabia Saudita, è l'ultimo anno del contratto. Non è possibile risolverlo per una serie di clausole penali. Stiamo valutando però un contratto di maggior prospettiva per il futuro all'estero, che in qualche modo coinvolga più squadre e che consenta di promuovere la Serie A".