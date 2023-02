Inter, De Vrij rinnova? “Si chiudono le porte all’arrivo di questo nome”

Era ed è considerato come possibile alternativa a uno tra De Vrij e Acerbi e non un possibile sostituto di Skriniar

Stefan De Vrij è molto vicino a prolungare il suo contratto con l'Inter . Qualche mese fa il prolungamento sembrava quasi impossibile, ma il no di Milan Skriniar ha portato il club nerazzurro ha fare valutazioni sull'olandese. E il suo rinnovo però sbarra la strada a questo arrivo.

"Questo vuol dire che si chiuderebbero le porte dell’Inter per Perr Schuurs, al di là delle sirene arrivate dalla Premier al centrale olandese del Torino. Schuurs infatti era ed è considerato come possibile alternativa a uno tra De Vrij e Acerbi e non un possibile sostituto di Skriniar".