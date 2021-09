Inter, De Vrij Cicerone e certezza di Inzaghi: domani sfida al ‘pichichi’ della Liga

L'olandese guiderà come sempre il reparto arretrato nerazzurro nel debutto stagionale in Champions League

Alcuni dubbi di formazione sono ancora da sciogliere, ma Simone Inzaghi ha diverse certezze da cui partire. In difesa, la principale è nota a tutti. Sottolinea la Gazzetta dello Sport: "La vera certezza difensiva in mano a Inzaghi parla, invece, olandese: Stefan de Vrij è un vecchio fedelissimo di Simone, il Cicerone che lo guida in questo viaggio nerazzurro. Lo spessore internazionale dell’ex centrale della Lazio è stato recentemente misurato in patria: il nuovo c.t. Van Gaal lo ha ormai preferito allo juventino De Ligt, non un semplice ribaltamento di gerarchie. Domani, però, per De Vrij c’è la sfida più dura: dalle sue parti bazzicherà il formidabile Benzema, pichichi della Liga con cinque gol. L’anno scorso Karim ha fatto venire il mal di denti ai nerazzurri, quest’anno servirà una profonda anestesia".