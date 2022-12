Inter-de Vrij, trattativa in corso per il rinnovo: cifre e durata della proposta

In casa Inter tra i tanti contratti in scadenza a giugno c'è anche quello di Stefan de Vrij: il difensore olandese, nonostante la concorrenza di Acerbi, rimane una delle colonne dei nerazzurri, e la dirigenza è al lavoro per trovare un'intesa per il rinnovo. La Gazzetta dello Sport rivela cifre e dettagli della proposta interista: "I dirigenti nerazzurri sono concentrati su De Vrij, al quale hanno proposto un rinnovo biennale alle stesse cifre dell'attuale accordo, ovvero 4 milioni netti a stagione".