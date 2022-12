Inter, offerto Smalling: ecco la risposta. Dipende anche da de Vrij e… Acerbi

Il difensore inglese della Roma, in scadenza di contratto a giugno, è stato proposto dal suo agente ai nerazzurri

Fabio Alampi

Il mercato degli svincolati potrebbe riguardare anche Chris Smalling: il difensore inglese della Roma è in scadenza di contratto a giugno, e a 33 anni potrebbe decidere di guardarsi intorno in cerca di una nuova sfida. Il suo nome, come rivela La Gazzetta dello Sport, è entrato in orbita Inter. "Chris Smalling è stato proposto all'Inter. Il difensore centrale della Roma, in scadenza il prossimo 30 giugno, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club giallorosso nonostante il suo agente, James Featherstone, abbia recentemente avuto un incontro con Tiago Pinto. Inevitabile per il procuratore dell'inglese iniziare a guardarsi intorno e sondare il terreno soprattutto tra le big alla ricerca di rinforzi in quel reparto del campo".

Offerto Smalling, la risposta — "Nell'accordo con la Roma c'è una clausola di rinnovo per un ulteriore anno, dunque fino al 30 giugno 2024, se il giocatore scenderà in campo nel 50% delle gare stagionali dei giallorossi. Il nuovo vincolo, però, scatterà solo con il via libera dell'inglese che, avendo a riguardo l'ultima parola, valuta le alternative. Magari anche per ottenere non una stagione in più, ma due. A 33 anni, e grazie all'ottimo rendimento avuto finora, sente di poter "struzzicare" pretendenti di un certo livello. Soprattutto da parametro zero. Il tutto al netto di un ambientamento nella Capitale che, per lui e la sua famiglia, è stato ottimo. [...] L'Inter ha chiaramente ascoltato con attenzione la proposta arrivata dall'entourage di Smalling e magari approfondirà il discorso se l'inglese maturasse la decisione di lasciare la Roma".

Il punto su de Vrij e Acerbi — "Nel frattempo però i dirigenti nerazzurri sono concentrati su De Vrij, al quale hanno proposto un rinnovo biennale alle stesse cifre dell'attuale accordo, ovvero 4 milioni netti a stagione. E poi c'è da chiarire la vicenda Acerbi che può essere riscattato in primavera della Lazio, versando a Lotito 4 milioni di euro. Cifra che l'Inter vuole trattare visto che "Ace" va per i 35 anni. A livello di rendimento, invece, niente da dire: l'ex biancoceleste quando è stato chiamato in causa ha sempre offerto un rendimento elevatissimo e ha spesso "confinato" in panchina proprio De Vrij".