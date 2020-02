De Vrij: “Siamo contenti per la reazione. Nell’intervallo il mister ci ha detto…”

Con il suo gol ha lanciato l’Inter verso la vittoria nel derby. Stefan De Vrij ha commentato il successo dei nerazzurri nel post partita ai microfoni di Pressing: “C’è tanta soddisfazione, siamo contenti per la vittoria e per la rimonta e il carattere dimostrato nella ripresa, sappiamo che c’è da migliorare ma siamo tornati nella partita dimostrando carattere anche se eravamo in difficoltà nel primo tempo. Intervallo? Il mister ci ha fatto capire dove dovevamo migliorare non solo di gioco ma di mentalità e carattere e cosi abbiamo fatto nella ripresa. Scudetto? Sognare non fa mai male ma noi lavoriamo e guardiamo partita per partita cercando di vincerne. Lazio? Siamo contenti per il risultato e siamo li, ora testa a mercoledi perchè anche la coppa Italia è un obiettivo importante