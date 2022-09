De Vrij, il retroscena: “Brutte prestazioni? C’è una mossa dell’Inter che non ha mai digerito”

Non è stato certo un inizio di stagione indimenticabile, quello di Stefan de Vrij. Tuttosport oggi in edicola racconta un retroscena

Non è stato certo un inizio di stagione indimenticabile, quello di Stefan de Vrij. Tuttosport oggi in edicola racconta un retroscena di mercato. Alla base delle brutte prestazioni dell'olandese, infatti, potrebbe esserci il fatto di non aver digerito l'idea di dover lasciare eventualmente il posto in difesa a Gleison Bremer. Ecco cosa scrive il quotidiano:

"Senza voler entrare nelle prerogative di Inzaghi, è arrivato pure il consiglio di risolvere in un senso o nell’altro l’alternanza tra Handanovic e Onana che rappresenta un elemento di confusione in più per una difesa dove tutti i titolari stanno rendendo ben al di sotto del loro livello: se Skriniar ha patito l’estate da sacrificabile e De Vrij non ha ancora ben digerito l’idea che sarebbe arrivato Bremer per occupare il suo posto, risulta inspiegabile il calo di Bastoni".