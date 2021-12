De Vrij: “Dumfries non si è mai arreso. Vivo Denzel da vicino ogni giorno e posso…”

Il difensore nerazzurro elogia l'esterno che ultimamente si è ritagliato uno spazio importante nell'Inter di Inzaghi

Nonostante un avvio non facile, con il passare delle settimane Denzel Dumfries è riuscito a imporsi diventando determinante per l'Inter di Simone Inzaghi. Intervistato da Algemeen Dagblad, Stefan De Vrij parla della crescita del suo connazionale: "Penso che sia così bello il fatto che non si sia mai arreso. È diventato internazionale giocando per Aruba e ha detto che non poteva più giocare partite internazionali perché poi non poteva più giocare per l'Olanda. Ora vivo Denzel da vicino ogni giorno e posso vedere la forza di volontà che lo ha portato così lontano".