De Vrij: “Che emozione il gol nel derby con l’Inter. Mi sarebbe piaciuto sfidare…”

Stefan de Vrij è il protagonista del Match Day Programme dell'Inter in occasione del match contro il Verona. Queste le parole del difensore olandese: "Ci sono tante persone che hanno oggi e hanno avuto in passato un ruolo importante nella mia vita e nella mia carriera. Tra i compagni dico Bruno Martins Indi, abbiamo giocato insieme in Nazionale e ai tempi del Feyenoord. Abbiamo cominciato a giocare insieme quando avevamo 14 anni e abbiamo fatto lo stesso percorso fino ai Mondiali che abbiamo fatto insieme in Brasile ed è diventato uno dei miei migliori amici. Lavoro, impegno, professionalità, concentrazione sono delle caratteristiche che mi hanno permesso di arrivare fino ad oggi e di essere il giocatore che sono".