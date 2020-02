Inter, De Vrij: “Il gol un’emozione unica per sempre. Dimostrata la nostra forza”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefan De Vrij ha commentato così la vittoria dell’Inter nel derby: “C’è tanta soddisfazione per la vittoria, per il carattere dimostrato. Nel primo tempo le cose sono andate male, sono andati in vantaggio meritatamente. Non eravamo noi. Poi siamo entrati in campo diversamente, ci abbiamo creduto e si è visto il cambio di mentalità. Siamo andati in difficoltà però abbiamo dimostrato la nostra forza, queste partite chiedono carattere e voglia: e l’abbiamo dimostrato. La Lazio? Siamo tutti li, giriamo tutti bene: sono partite bellissime che vogliamo giocare. Siamo contenti di poterle giocare. Ibra? E’ fortissimo, lo sappiamo: ha dimostrato tanto in carriera, sapevamo non sarebbe stato facile incontrarlo. C’è tanto rispetto per lui, ma volevamo fare la nostra partita: nel secondo tempo abbiamo cambiato la partita e siamo soddisfatti. Il mio gol? Me ne sono accordo dopo, ho visto arrivare la palla e l’ho presa di testa: poi mi sono girato e ho visto il gol. Un’emozione unica, anche dopo l’anno scorso: lo ricordi per sempre. Per noi difensori i palloni altri per Ibra sono difficili, lui è stato bravo: è fortissimo fisicamente. Il problema era che non eravamo compatti e avevano i giocatori tra le linee”.