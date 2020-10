Inter, de Vrij: “Non sarò mai uno str…, un giocatore sporco. Serie A? Orgoglioso di…”

Intervistato da Voetbal Primeur direttamente dal ritiro della nazionale olandese in vista dell’amichevole contro il Messico di questa sera e degli impegni contro Bosnia e Italia in Nations League, Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, è tornato sul premio ricevuto al termine dell’ultima stagione, quando è stato nominato miglior difensore del campionato. Ecco le dichiarazioni del difensore nerazzurro:

“La Lega assegna i premi giudicando la tua stagione e le tue statistiche. E’ un grande onore, penso sia la conferma del livello raggiunto in Serie A nella scorsa stagione. In campo non sarò mai uno str…, un giocatore ‘sporco’. Per questo sono felice del premio ricevuto, perché l’ho vinto a modo mio. E’ questo che mi rende più orgoglioso“.

Infine, una battuta sui suoi compagni di reparto in nazionale, fra i giocatori più costosi nel ruolo in giro per l’Europa: “Aké, van Dijk e de Ligt? Non ho idea di come sia possibile! Forse ora i difensori sono visti diversamente in Olanda?“.

(voetbalprimeur.nl)